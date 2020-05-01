Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1 мая 2020, 22:29 — REGNUM 1 мая команды FaZe и mousesports встретились в рамках 4-го тура группы B онлайн-турнира ESL One: Road to Rio — Europe. Игра завершилась уверенной победой FaZe со счетом 2:0.
Марсело «coldzera» Дэвид с 82,1% голосов был признан MVP встречи, набрав статистику 49−21. Средний урон игрока за раунд составил 90,1.
FaZe Clan, одержав четвертую победу подряд, набрал 12 очков и укрепился на первой строчке. Mousesports с 3-мя баллами опустился на шестую позицию.