Лестер, Великобритания, , 21:51 — REGNUM 23-летний опорный полузащитник «Лестера» и сборной Нигерии Вилфред Ндиди привлек внимание руководства «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Ндиди принял участие в 30-ти матчах во всех турнирах, в которых отличился 2-мя забитыми мячами и 1-й голевой передачей. Трансферная стоимость нигерийца, по оценкам transfermarkt, составляет 36 миллионов евро.

В качестве альтернативы Ндиди «ПСЖ» рассматривает хавбэков «Атлетико» и «Челси» Томаса Партея и Тьемуэ Бакайоко.