Манчестер, Великобритания, , 21:44 — REGNUM 17-летний центральный защитник «Коритибы» и молодежной сборной Бразилии Ян Коуто рассказал о своем переходе в «Манчестер Сити»: «Я был уверен, что перейду в «Барселону» после разговора с руководством. Но потом я поговорил с Пепом Гвардиолой. Он сказал мне, что предсезонку я проведу с первой командой, а дальше все будет зависеть только от меня».

За Коуто руководство «Манчестер Сити» заплатил 9+6 миллионов евро. Бразилец присоединится к «горожанам» в летнее ТО.