Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1 мая 2020, 20:23 — REGNUM 1 мая в рамках матча первого тура группы B квалификаций на Major Rio 2020 встретились коллективы pro100 и Virtus.pro. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась уверенной победой pro100.
Счет по картам:
Train: pro100 19:17 Virtus.pro
Vertigo: pro100 16:12 Virtus.pro
Самым ценным игроком встречи с 70,2% голосов был признан Марекс «YEKINDAR» Галинскис, набравший статистику 48−41.
Коллектив pro100 одержал первую победу, набрал 3 очка и поднялся на второе место в группе B. Virtus.pro без очков опустился на предпоследнюю строчку.