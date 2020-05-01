Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1 мая 2020, 20:09 — REGNUM 1 мая в рамках первого тура группы B онлайн-турнира ESL One: Road to Rio — CIS встретились коллективы Natus Vincere и Espada. Игра завершилась уверенной победой «рожденных побеждать».
MVP встречи по оценкам пользователей HLTV (90,4% голосов) был признан Александр «s1mple» Костылев, коэффициент k/r которого составил 1,00, а средний урон за раунд — 82,5.
Natus Vincere, одержав первую победу на турнире и набрав 3 очка, заняли первое место. Espada без очков опустилась на последнюю позицию.