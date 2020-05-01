Ярославль, , 19:23 — REGNUM Ярославский «Локомотив» объявил о заключении контракта с бывшим защитником казахстанского «Барыса» Атте Охтамаа, об этом сообщает официальный портал Континентальной хоккейной лиги. Срок соглашения рассчитан до конца следующего сезона.

Атте Охтамаа ХК «Локомотив»

В прошедшем сезоне 32-летний игрок принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 21 (6+15) результативный балл при полезности «+14». В рамках плей-офф Кубка Гагарина защитник провел пять матчей, в которых набрал 2(1+1) очка.