Монреаль, Канада, , 18:36 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» объявил о подписании соглашения с 22-летним форвардом «Нефтехимика» Арсеном Хисамутдиновым, сообщает на официальном сайте канадской команды. Контракт новичка будет рассчитан на два сезона.

Напомним, что игрок был выбран «Канадиенс» на драфте НХЛ 2019 года по общим 170-м номером.

В рамках минувшего сезона форварда принял участие в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ за «Нефтехимик» и набрал 3 (1+2) результативных балла.