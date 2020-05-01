Ярославль, , 17:56 — REGNUM Ярославский «Локомотив» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером «Барыса» Эдди Паскуале, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Срок соглашения контракта рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Эдди Паскуале ХК «Локомотив»

В рамках прошедшего сезона 29-летний голкипер защищал цвета казахстанского «Барыса». В их составе Паскуале провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, коэффициент надежности игрока составил 2,03. В плей-офф Кубка Гагарина канадец принял участие в пяти матчах, отразив 96 процентов бросков по своим воротам.