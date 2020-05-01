Челябинск, , 17:31 — REGNUM Бывший защитник «Югры» Сергей Телегин заключил контракт с челябинским «Трактором», сообщает официальный портал клуба. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 2021/2022.

«Возвращаюсь в Челябинск, здесь для меня родные стены. Волнения нет, только счастье и радость — исключительно положительные эмоции.

Цели на этот год? Попасть в основу и закрепиться в ней, давать результат на высоком уровне. В общем, цели самые серьезные», — цитирует Телегина портал ХК «Трактор».

Минувший сезон защитник провел в ханты-мансийской «Югре» в ВХЛ, где сыграл в 41 матче чемпионата и набрал 6 (2+4) очков. В 2019 году был включен в состав молодежной сборной России на суперсерии с Канадой.