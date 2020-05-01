Лион, Франция, , 17:14 — REGNUM Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может сменить французский чемпионат на итальянский в ближайшее трансферное окно, сообщает портал Calciomercato.

По данным источника, 26-летним голландцем интересуется ряд итальянских клубов, в их числе — «Милан», «Лацио» и «Рома». «Милан» уже делал трансферное предложение «Лиона» зимой 2019 года, однако тогда переход игрок не произошел.

Тем временем Мемфис Депай отклонил несколько предложений «Лиона» по поводу заключения нового контракта. В этом сезоне Депай был отличим результативной игрой. Голландец принял участие в 18 матчах во всех турнирах и набрал 16 (14+2) очков по системе «гол+пас». Текущее соглашение Депая с французским клуб действует до конца сезона 2020/2021.

Отметим, что Депай не появлялся на поле с конца декабря, когда в рамках матча 18-го тура Лиги 1 против «Ренна» получил серьезное повреждение крестообразной связки колена.