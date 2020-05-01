Рига, , 16:51 — REGNUM Все игроки хоккейного клуба «Динамо» (Рига) получили статус свободных агентов. Об этом пишет 1 мая портал Tvnet. lv со ссылкой на данные Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что 30 апреля контракты на сезон 2019/2020 закончились, и статус свободных агентов получили 39 игроков рижского «Динамо».

Напомним, в прошедшем сезоне хоккеисты «Динамо» (Рига) заняли предпоследнее место в Западной конференции и не смогли пройти квалификацию, чтобы участвовать в борьбе за Кубок Гагарина.

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