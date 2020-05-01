Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Действующий наставник молодежной сборной России Валерий Брагин может сменить на посту главного тренера петербургского СКА Алексея Кудашова, сообщает портал «Спорт Бизнес Online».

Напомним, что Брагин уже является участником тренерского штаба клуба, войдя в команду Кудашова в январе. Ранее 63-летний специалист возглавлял московский «Спартак» (2005−2007), «Атлант» (2009) и «ЦСКА» (2012).

48-летний Кудашов возглавил петербургский клуб перед началом прошедшего сезона. В этом году «армейцы с берегов Невы» показали ожидаемый результат, заняв второе место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в «сухую» разгромили подольский «Витязь», после чего сезон КХЛ был досрочно объявлен завершен в связи с пандемией коронавируса.