Ярославль, , 16:27 — REGNUM 30-летний нападающий Егор Аверин в первый день трансферного окна Континентальной хоккейной лиги перезаключил контракт с ярославским «Локомотивом», сообщает пресс-служба клуба. Игрок согласился на новые условия соглашения, учитывая, что срок действия контракта остался неизменным — до 30 апреля 2021 года.

Егор Аверин (в центре) ХК «Локомотив»

В минувшем сезоне нападающий провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отличившись 14 (2+12) результативными очками при полезности «-1». В розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина Егор Аверин забросил одну шайбу в шести матчах. Всего за ярославский клуб хоккеист провел уже восемь полноценных сезонов, перебравшись в «Локомотив» из Омска в 2012 году.