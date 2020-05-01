Ярославль, , 16:14 — REGNUM Ярославский «Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником Зиятом Пайгиным, сообщила пресс-служба команды в «твиттере». Контракт будет иметь двусторонний характер и действителен до конца сезона 2021/2022.

В рамках прошедшего сезона защитник защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика». 25-летний Пайки выходил на лед в 52 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, отличившись 13 (5+7) результативными баллами при полезности «-8».

Напомним, что сегодня, 1 мая, в КХЛ открылось трансферное окно. Все игроки, которые не заключили новые контракты со своими командами, стали свободными агентами.