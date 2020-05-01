Цюрих, Швейцария, , 15:42 — REGNUM Чемпионат мира 2021 года может быть перенесён на две недели вперёд. Об этом 1 мая заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, сообщает ТАСС.

«Мы обсуждаем перенос сроков проведения на две недели вперед. Хотим начать не 7 мая, а 21-го», — сказал Фазель.

Он добавил, что следующий чемпионат мира, как и планировалось, пройдет в Белоруссии и Латвии. А у Швейцарии следующая возможность провести турнир будет в 2026 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по хоккею, который был запланирован в Швейцарии на май 2020 года, не будет перенесён на 2021 год.

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