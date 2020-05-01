Хельсинки, , 15:13 — REGNUM Финский «Йокерит» расторг контракт с защитником Микко Лехтоненом. Об этом 1 мая сообщается на сайте клуба.

Соглашение 26-летнего хоккеиста с «Йокеритом» было рассчитано ещё на один сезон. Теперь Лехтонен продолжит карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Напомним, Лехтонен играл за «Йокерит» с 2019 года. В сезоне 2019/20 он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На его счету 49 очков (17+32) в 60 матчах. В плей-офф он набрал 4 (1+3) очка в шести играх.

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