Лион, Франция, , 13:52 — REGNUM Французский футбольный клуб «Лион» планирует обжаловать решение о досрочном завершении сезона. Об этом говорится в заявлении клуба, опубликованном 30 апреля.

«Лион» оставляет за собой право обжаловать это решение и потребовать возмещения убытков, которые составляют несколько десятков миллионов евро», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «Лион» предлагал альтернативное решение по завершению сезона. В частности, предлагалось доиграть чемпионат по схеме плей-офф и сокращённому календарю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат Франции по футболу завершён досрочно. Чемпионом страны признан ПСЖ.

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