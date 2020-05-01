Москва, , 13:29 — REGNUM Проходившие 14-дневный карантин на базе «Озеро Круглое» спортсмены здоровы. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

«Сегодня срок карантина истёк, все здоровы. Все отправились по домам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории подмосковной базы «Озеро Круглое» Минспорта обеспечивало обсервацию спортсменам и членам делегаций, прибывшим из-за границы.

Отмечается, что всего на карантине находились 50 спортсменов и несколько членов делегаций. Последними на базу приехали конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова. Также на обсервации там находился женский футбольный клуб «Звезда» из Перми и сборная Красноярска по триатлону.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля из-за границы вернулись 96 российских спортсменов, тренеров и специалистов сборных России.

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