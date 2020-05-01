Цюрих, Швейцария, , 13:08 — REGNUM Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии, который был запланирован на май 2020 года, не будет перенесён на 2021 год. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Отмечается, что Швейцарская федерация хоккея отказалась переносить чемпионат на 2021 год из-за больших экономических рисков. Оргкомитет первенства завершит свою работу в конце июня.

Напомним, чемпионат мира по хоккею должен был состояться с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне (Швейцария), однако был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее были утверждены места проведения турнира с 2021 по 2025 год. В 2021 году — в Минске и Риге, в 2022-м — Хельсинки и Тампере (Финляндия), в 2023-м — в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в Праге и Остраве (Чехия), в 2025-м — в Швеции и Дании.

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