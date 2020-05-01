Будапешт, , 13:00 — REGNUM Гран-при Венгрии в «Формуле-1» пройдёт без зрителей, если не будет отменён. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе «королевских автогонок».

Отмечается, что решение о недопуске зрителей принято после того, как власти Венгрии объявили о запрете проведения массовых мероприятий до 15 августа.

Напомним, Гран-при Венгрии должен пройти с 31 июля по 2 августа. Ранее были отменены этапы в Австралии, Монако и Франции, перенесены на неопределённый срок Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Канады, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана.

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