Рим, , 12:54 — REGNUM Итальянская футбольная Серия А не будет расширена до 22 команд. Об этом 1 мая сообщает Football Italia.

Сообщается, что расширения не произойдёт, даже если сезон в чемпионате Италии будет завершён досрочно. При этом сохранится повышение и понижение в классе для итальянских клубов. Таким образом, в Серии А по-прежнему будут играть 20 клубов.

Такое решение приняла Федерация футбола Италии (FIGC) совместно с руководством Серии А, а также ассоциациями футболистов, тренеров и судей.

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