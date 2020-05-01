Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Valve решила отменить чемпионат мира по игре Dota 2 — The International в 2020 году. Об этом сообщалось 30 апреля на официальном сайте проекта.

Причиной такого решения стала бушующая во всём мире пандемия. По словам разработчиков, они пока не могут спрогнозировать динамику распространения коронавируса и выбрать подходящие даты для The International 2020.

Напомним, Dota 2 — это многопользовательская ролевая игра от американской компании Valve. Она основана на популярной модификации Defence of the Ancients для Warcraft III.

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