Рим, , 10:53 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Рома» назвал белорусский «Слуцк» командой недели в мире. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Наша команда недели — ФК «Слуцк»! В это воскресенье у них дерби с «Динамо» из Минска!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время пандемии коронавируса вокруг «Слуцка» сложился целый культ. А команда лидирует в таблице чемпионата Белоруссии, который является единственной активной лигой в Европе.

Добавим, что после шести туров «Слуцк» лидирует с 13 очками и на один балл опережает «Ислочь». Минское «Динамо», с которым «Слуцк» сыграет 2 мая, идёт на шестом месте.