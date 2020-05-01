Париж, , 10:30 — REGNUM Французская футбольная Лига 1 не получит €243 млн из-за завершения сезона в чемпионате страны. Об этом 1 мая сообщает L’Equipe.

Отмечается, что официальный телетранслятор французского футбольного чемпионата Canal+ расторг договор с Лигой 1 и прекратил предусмотренные контрактом выплаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат Франции по футболу досрочно завершён. ПСЖ признан чемпионом страны.

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