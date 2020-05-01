Москва, , 09:34 — REGNUM Приоритетной задачей для Международной шахматной федерации (FIDE) является завершение турнира претендентов в 2020 году. Об этом 1 мая заявил глава организации Аркадий Дворкович.

«Для нас приоритетным в этом году является завершение турнира претендентов, который определит соперника Карлсена в матче за первенство мира», — приводит ТАСС слова Дворковича.

Он добавил, что FIDE рассчитывает завершить турнир в августе-сентябре. В этом случае будет время на проведение матча за шахматную корону в конце декабря.

Напомним, турнир претендентов начался 17 марта в Екатеринбурге, однако был прерван 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели сыграть все партии первого круга.

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