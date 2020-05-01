Москва, , 09:05 — REGNUM Аккредитацию и право работать с допинг-пробами вернёт Всемирное антидопинговое агентство (WADA) московской лаборатории не ранее чем через восемь лет. Об этом 1 мая заявил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Нам нужно восстановить лаборатории. Их необходимо иметь в нашей стране три, а не одну. У нас есть на это право, однако сейчас, как я понимаю, аккредитация появится только лет через восемь», — сказал Ганус.

Он добавил, что сейчас в условиях отсутствия в России антидопинговой лаборатории нужно возить пробы за границу. При этом РУСАДА это оплачивает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, имена которых есть в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

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