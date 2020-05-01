Москва, , 08:45 — REGNUM Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начинается 1 мая. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Клубы могут официально совершать переходы хоккеистов и проводить обмены. А хоккеисты, не подписавшие новые контракты, станут свободными агентами.

Отметим, что на сегодняшний день новые контракты не подписали олимпийские чемпионы Сергей Мозякин, Павел Дацюк, Вячеслав Войнов, а также тренер Андрей Скабелка, который работал в «Барысе», но не принял предложение клуба о новом соглашении.