Лиссабон, , 08:28 — REGNUM Чемпионат Португалии по футболу может возобновиться 30 мая. Об этом 1 мая сообщает Reuters.

В марте чемпионат Португалии был остановлен после 24 туров. Чтобы продолжить сезон, потребуется одобрение минздрава страны. В случае положительного решения матчи будут проходить без зрителей.

Напомним, после 24 туров лидером чемпионата Португалии является «Порту», набравший 60 очков. На втором месте идёт «Бенфика» (59), на третьем — «Брага» (46).

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