Владивосток, , 05:29 — REGNUM Приморский футболист, полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин, ответил губернатору края Олегу Кожемяко на его слова о том, что в клубе нет местных воспитанников, поэтому и финансировать их не стоит.

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Кожемяко заявил, что не будет тратить 800 млн рублей на 150 игроков, которые, по его словам, не являются жителями Приморья.

В своём Instagram Дмитрий Калугин, написал, что у него пропало уважение к власти после высказываний губернатора. Он опроверг заявление Кожемяко и опубликовал десяток имён приморских спортсменов, добавив, что это далеко не все, кого он назвал.

«Нужно создавать условия для развития, я сам из села Хороль, и там нет условий для занятий футболом от слова «вообще». Так откуда будут футболисты, баскетболисты, хоккеисты? Я выхожу на поле и бьюсь за своих родных, друзей и за приморских болельщиков, но только не за ваше «шапито», — резко ответил спортсмен.

Власти Приморья 1 апреля сообщили о том, что приостановили заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне 2020−2021 годов. Сейчас часть команд уже завершила регулярные чемпионаты, другие ушли на вынужденные каникулы, и когда возобновятся игры — прогнозировать сложно.

«В Континентальной хоккейной лиге команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодёжные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. Футбольная команда «Луч» перейдёт в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов. Молодёжная баскетбольная команда «Спартак-Приморье» будет выступать в Чемпионате России до 21 года Лиги ВТБ, а также останется детско-юношеская спортивная школа. Команда «Приморочка-2» представит регион в Первой лиге Чемпионата России по волейболу среди женских команд. Продолжит выступления в дальневосточных турнирах команда девушек до 14 лет «Приморочка-3», — пояснил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, пропагандирующий здоровый образ жизни Олег Кожемяко регулярно публикует в соцсетях посты, где он участвует в кроссе, лыжных гонках, проводит общегородскую зарядку и так далее.