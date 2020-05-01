Оттава, , 02:57 — REGNUM Завершилось расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении 298 российских спортсменов, имена которых есть в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе агентства.

Результаты расследования переданы в 28 антидопинговых организаций, в том числе, в 27 международных федераций и один оргкомитет соревнований. Кроме того, WADA провело разъяснительные вебинары, чтобы объяснить, как использовать переданную информацию в отношении спортсменов, желающих принять участие в соревнованиях.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с LIMS. Российская сторона обжаловала данное решение в Международном спортивном арбитраже, однако слушания по делу были отложены из-за распространения коронавируса.

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