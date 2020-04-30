Лондон, , 23:47 — REGNUM Спортивный директор лондонского «Арсенала» Рауль Санллехи рассказала о трансферной политике «канониров» в ближайшее трансферное окно. По заявлению испанца, «Арсенал» не планирует тратить крупные суммы на приобретение новых игроков в летнее ТО. Решение руководства обусловлено финансовыми проблемами в клубе, вызванными последствиями пандемии коронавируса.

На данный момент после 28-ми туров «Арсенал» располагается н 9-й позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 40 очков.