Милан, Италия, , 23:31 — REGNUM Миланский «Интер» откажется от идеи заполучить 29-летнего нападающего «Барселоны» и сборной Франции Антуана Гризманна. Ранее сообщалось, что француз может быть включен в сделку по трансферу Лаутаро Мартинеса в стан «сине-гранатовых». Руководство «Интера» не будет способно платить Гризманну зарплату в 20 миллионов евро в год из-за финансовых проблем в клубе, вызванных последствиями пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Примеры Антуан Гризманн принял участие в 26-ти матчах, в которых набрал 8+4 очка по системе гол+пас.