Ярославль, , 19:43 — REGNUM Ярославский «Локомотив» сохранил в своем составе защитников Александра Калинина и Максима Афанасьева. Согласно информации официального сайта КХЛ, оба подписали контракты на два сезона.

Максим Афанасьев ХК «Локомотив»

В прошедшем сезоне Калинина командировали в воронежский «Буран», в фарм-клуб ярославцев в ВХЛ. В итоге почти всю «регулярку» он провёл во втором звене воронежской команды, принял участие в 35 матчах, сделал 8 передач, при показателе полезности «-9». В КХЛ защитник сыграл лишь два матча, не отличившись результативными действиями.

22-летний Афанасьев провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.