Париж, , 18:58 — REGNUM Представители французской Лиги 1 объявили о досрочном завершении чемпионата в связи с пандемией коронавирусом, сообщает официальный портал лиги.

Чемпионом был официальном признан «ПСЖ», несмотря на досрочное завершение розыгрыша чемпионата. Сообщается, что было решено признать окончательной текущую турнирную таблицу Лиги 1 с учетом набранных очков во всех турах чемпионата.

«Пари Сен-Жермен» успел отыграть 27 матчей и набрал 68 очков, обогнав второе место, занимаемое «Марселем», на 12 очков. Третье место пьедестала занял «Ренн», набравший 50 очков. Таким образом, в Лигу чемпионов выходят «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Рейс». В соотвествии с расположением команд в турнирной таблицы, лигу покинули «Амьен» и «Тулуза».

«ПСЖ» завоевал девятый титул чемпионата Франции. Отметим, что «парижане» одержали победу уже седьмой год подряд. Первый раз футболисты «ПСЖ» становились обладателями золотых медалей чемпионата Франции в 1986 году, после чего второй триумф настиг их лишь в 1994 году. С приходом в команду Златана Ибрагимовича летом 2012 года «ПСЖ» ни разу не опускались на второе место по итогам сезона.