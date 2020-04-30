Мюнхен, Германия, , 16:36 — REGNUM Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик заключил новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба «баварцев». Контракт будет рассчитан до конца сезона 2022−2023 годов.

Немецкий специалист возглавил мюнхенский клуб 3 ноября, сменив на этом посту Нико Ковача, в тренерский штаб которого Флик входил в качестве помощника главного тренера. С того момента Ханс-Дитер провел за рулём клуба 22 матча, из которых в 18 встречах немец одержал победу, в одной сыграл вничью и в трех поединках уступил.

На момент паузы «Бавария» сыграла 25 туров чемпионата и идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 55 очков. В первом матчей 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» не оставила шансов «Челси», разгромив лондонский клуб 3:0.