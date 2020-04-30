Москва, , 16:17 — REGNUM Легенда «Детройта» и двухкратный обладатель золотых медалей Олимпийских игр Вячеслав Фетисов назвал лучших российских игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге.

«Одно дело, если вопрос был, кто легенда, а тут просто неординарные правила. На сегодняшний день лучшие — это Саша Овечкин и Евгений Малкин. Они примерно одинаковы. Малкин может конкурировать с Овечкиным. Два великих и неординарных хоккеиста, которые могут конкурировать.

Кто лучше? Я думаю тут разные критерии оценивания. Я обожаю Сашу, с уважением отношусь к Жене. Это два игрока, которые прославляют свои команды и хоккей в целом», — приводит рассуждение Фетисова портал «Инфореактор».