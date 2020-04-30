Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Лучшим левым нападающим Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 1967 года признан российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе НХЛ.

Рейтинг составлен из 16 левых нападающих. Решение отдать первое место Овечкину приняли 12 из 13 проголосовавших экспертов.

Второе место занял канадец Люк Робитайл, третье — его соотечественник Брендан Шэнахэн. Ещё один российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук занял 12-е место.

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