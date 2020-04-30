Париж, , 14:42 — REGNUM Чемпионом Франции будет признан ПСЖ. Об этом 30 апреля сообщил журналист L'Équipe Жоэль Доминигетти на своей странице в Twitter.

«Чемпионаты завершены. Места в таблицах зафиксированы. «ПСЖ» — чемпион Лиги 1», — написал Доминигетти.

Если это будет подтверждено, то в Лигу чемпионов от Франции выйдут ПСЖ, «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс».

Напомним, 28 апреля Федерация футбола Франции объявила о досрочном завершении сезона. В ПСЖ заявили, что могут провести домашние матчи Лиги чемпионов в другой стране.

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