Амстердам, , 14:18 — REGNUM Нидерланды могут лишиться одного еврокубкового места в следующем футбольном сезоне. Об этом 30 апреля сообщает нидерландское издание Ad.

Отмечается, что такое решение может принять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) досрочно завершил сезон в чемпионате страны.

«Фейеноорд» может быть отправлен во второй квалификационный раунд Лиги Европы вместо группового этапа турнира. Поэтому «Виллем II» потеряет это место в Лиге Европы.

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