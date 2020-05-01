Козельск, Калужская область, , 09:52 — REGNUM Житель Козельска Калужской области Олег Шуваев установил личный спортивный рекорд, который он посвятил предстоящему юбилею Победы, сообщает газета «Козельск».

Житель Козельска Олег Шуваев установил личный спортивный рекорд, который он посвятил предстоящему юбилею Победы Gazeta-kozelsk.ru

В качествен нового рекорда мужчина выбрал 1945 подтягиваний на перекладине. Эта цифра соответствует дате окончания Великой Отечественной войны. На выполнение рекорда козельчанину понадобилось девять часов 52 минуты 45 секунд, а также четыре банана, две плитки шоколада, литр воды и рулон лейкопластыря. Упражнения Олег Шуваев выполнял по схеме — 278 подходов к спортивному снаряду по семь раз.

Устанавливать личные спортивные рекорды и посвящать их празднованию Дня Победы стало для Олега Шуваева традицией. Ранее он неоднократно участвовал в патриотическом марафоне «Добеги до Победы», где занимал призовые места.

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