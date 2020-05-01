Козельск, Калужская область, 1 мая 2020, 09:52 — REGNUM Житель Козельска Калужской области Олег Шуваев установил личный спортивный рекорд, который он посвятил предстоящему юбилею Победы, сообщает газета «Козельск».
В качествен нового рекорда мужчина выбрал 1945 подтягиваний на перекладине. Эта цифра соответствует дате окончания Великой Отечественной войны. На выполнение рекорда козельчанину понадобилось девять часов 52 минуты 45 секунд, а также четыре банана, две плитки шоколада, литр воды и рулон лейкопластыря. Упражнения Олег Шуваев выполнял по схеме — 278 подходов к спортивному снаряду по семь раз.
Устанавливать личные спортивные рекорды и посвящать их празднованию Дня Победы стало для Олега Шуваева традицией. Ранее он неоднократно участвовал в патриотическом марафоне «Добеги до Победы», где занимал призовые места.
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