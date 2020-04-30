Кемерово, 30 апреля 2020, 13:43 — REGNUM В российский клуб «Кузбасс» может перейти волейболист сборной Италии Иван Зайцев. Об этом 30 апреля сообщает ТАСС.
«Мы ведём переговоры», — приводит издание слова спортивного директора клуба Сергея Ломако.
Напомним, 31-летний Иван Зайцев является сыном советского волейболиста Вячеслава Зайцева, который является олимпийским чемпионом 1980 года.
Иван Зайцев выступает за клуб «Модена» и сборную Италии. Он является бронзовым (2012) и серебряным (2016) призёром Олимпийских игр. С 2014 по 2016 год он играл за московское «Динамо».