Москва, , 13:32 — REGNUM За досрочное завершение сезона выступили большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 30 апреля заявил комментатор Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Спартак», «Динамо», «Крылья Советов», «Урал», «Тамбов», «Оренбург», «Ахмат», «Уфа», «Рубин» и «Арсенал» не хотят доигрывать чемпионат. К ним также может присоединиться «Ростов».

При этом некоторые клубы могут предложить зафиксировать турнирную таблицу по итогам первого круга, поскольку у каждой команды будет по одному матчу со всеми соперниками.

После 15 туров лидером был «Зенит». В тройке лидеров были «Ростов» и «Локомотив».

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