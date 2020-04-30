Москва, , 12:31 — REGNUM Постановление о сокращении числа заместителей министра спорта с семи до пяти подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 30 апреля сообщается на официальном портале правовой информации.

Напомним, в январе 2020 года министром спорта стал Олег Матыцин. 12 февраля Мишустин увеличил число заместителей главы ведомства с пяти до шести.

15 апреля число заместителей было увеличено до семи. Теперь, согласно постановлению, заместителей главы Минспорта РФ будет пять.

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