Москва, , 12:17 — REGNUM В сотню лучших тренеров по версии журнала FourFourTwo вошли советские тренеры Валерий Лобановский и Виктор Маслов. Об этом 30 апреля сообщается на сайте издания.

Лобановский занял девятое место в рейтинге лучших тренеров, Маслов — 34-е. Рейтинг возглавил бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

Отметим, что под руководством Лобановского киевское «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР и шесть раз побеждало в Кубке СССР. Кроме того, команда два раза выиграла Кубок обладателей кубков и один раз — Суперкубок УЕФА. Сборная СССР под его руководством стала серебряным призёром чемпионата Европы — 1988 и выиграла бронзу Олимпиады-1976.

Маслов приводил московское «Торпедо» к золотым медалям чемпионата СССР и трижды выигрывал кубок страны. Кроме того, киевское «Динамо» во главе с ним три раза побеждало в чемпионате СССР и два раза — в кубке страны.

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