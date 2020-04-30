Рим, , 11:50 — REGNUM Против досрочного завершения чемпионата Италии высказался глава футбольной федерации страны Габриэле Гравина. Об этом 30 апреля сообщает Football Italia.

«Пока я являюсь президентом Федерации футбола Италии, никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона. Считаю, это будет означать смерть итальянского футбола», — сказал Гравина.

Он добавил, что если сезон завершить досрочно, то организация потеряет €700−800 млн. При проведении матчей с пустыми трибунами потери составят около €300 млн. А в случае возобновления чемпионата со зрителями — €100−150 млн.

Напомним, ранее во всех чемпионатах был перерван сезон из-за пандемии коронавируса. А в чемпионатах Нидерландов и Франции сезон завершён досрочно.

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