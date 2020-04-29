Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 апреля 2020, 23:10 — REGNUM 29 апреля коллективы fnatic и Heretics встретились в рамках четвертого тура группы A онлайн-турнира ESL One: Road to Rio — Europe. Игра завершилась победой шведов со счетом 2:1.
Счет по картам:
Nuke: fnatic 14:16 Heretics
Inferno: fnatic 16:14 Heretics
Overpass: fnatic 16:8 Heretics
Людвиг «Brollan» Бролин, коэффициент k/d которого составил 1,52, а средний урон за раунд — 93,7, был признан лучшим игроком встречи.
Fnatic, одержав вторую победу и набрав 6 очков, поднялся на четвертую строчку. Heretics 9-ю баллами остались на второй позиции.