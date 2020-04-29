Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 апреля 2020, 23:08 — REGNUM 29 апреля в рамках четвертого тура группы A онлайн-турнира ESL One: Road to Rio — Europe встретились коллективы ENCE и Complexity. Игра завершилась поражением финнов со счетом 1:2.
Счет по картам:
Nuke: ENCE 8:16 Complexity
Train: ENCE 16:10 Complexity
Mirage: ENCE 11:16 Complexity
MVP встречи по мнению пользователей HLTV был признан Кристиан «k0nfig» Вайнике, набравший статистику 66−52. Средний урон игрока за раунд составил 83,6.
Таким образом, после четырех матчей ENCE имеет в своем активе 3 очка и располагается на седьмой позиции. Complexity с тем же количеством очков идет строчкой ниже.