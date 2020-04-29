Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 апреля 2020, 21:14 — REGNUM 29 апреля коллективы Copenhagen Flames и G2 встретились в рамках третьего тура группы B онлайн-квалификаций ESL One: Road to Rio — Europe. Игра завершилась победой французов со счетом 2:1.
MVP встречи со статистикой 53−49 был признан 24-летний боснийский киберспортсмен Неманья «huNter-» Ковач. Средний урон игрока за раунд составил 86,5.
Copenhagen Flames с 3-мя баллами остались на шестой позиции. G2, одержав вторую победу и набрав 6 очков, поднялся на второе место.