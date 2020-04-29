Ижевск, , 20:08 — REGNUM В Удмуртии с 1 мая жители смогут возобновить занятия велоспортом и велопрогулки. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

«Многие с наступлением тепла используют велосипед не только для занятий спортом, но и для того, чтобы добраться на работу. Но ещё раз хочу обратить внимание на обязательное выполнение требования по социальной дистанции», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, c начал апреля в Удмуртии разрешены индивидуальные пробежки, прогулки с грудными детьми в закрытой коляске в периметре дома, а также занятия спортом на открытом воздухе, но без использования уличного инвентаря.