Вашингтон, , 20:00 — REGNUM 39-летний центровой «Милуоки Бакс» Пау Газоль рассказал о том, какой стратегией пользовался Кобе Брайант во время их совместного выступления за «Лейкерс».

«Кобе назвал меня Пабло в честь Пабло Эскобара. Я спокойный человек, а он хотел, чтобы я был агрессивным. Это была целая стратегия, чтобы мотивировать меня», — цитирует испанца Sportando.

Пау Газоль и Кобе Брайант выступали в одной смене за «Лейкерс» с 2008 по 2014 год. В их составе игрок дважды становились чемпионами НБА — в 2009 и 2010 годах.

В этом году Пау Газоль провел в совокупности лишь 30 игр — 27 матчей за «Сан-Антонио» и три за «Бакс».

Ранее стало известно, что 39-летний испанец подумывает о завершении профессиональной карьеры.